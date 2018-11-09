09 Kasım 2018, 18:16
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Yayaya Yol Vermeyen Araç Sürücüsüne 488 Lira Trafik Cezası Kesildi

Yayaya Yol Vermeyen Araç Sürücüsüne 488 Lira Trafik Cezası Kesildi

Amasya'da yaya geçidinde anne ve bebeğine yol vermeyen araç sürücüsüne 488 lira trafik cezası yazıldı.

Amasya'da yaya geçidinde anne ve bebeğine yol vermeyen araç sürücüsüne 488 lira trafik cezası yazıldı.

Trafik polisi radar ekibinin Karacaoğlan Caddesi'ndeki denetimleri sırasında bir annenin çocuk arabası ile yaya geçidinden geçerken, bir aracın yayaya yol vermemesi radar kamerasına yansıdı.

Amasya Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yaya geçidinde ilk aracın durmasından sonra, arkadan gelen diğer araç, öndeki aracın sağından geçip yoluna devam ederek, anne ve çocuğunu tehlikeye düşürdü.

Araç sürücüsüne 488 lira trafik cezası verildi. Amasya,Anne,Araç
09 Kasım 2018 Cuma 18:16