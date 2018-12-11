Yayayı Çarpıp Kaçan Şahıs Tutuklandı

11 Aralık 2018 Salı 13:47



11 Aralık 2018 Salı 13:47

Muğla-Köyceğiz karayolu kenarında cesedi bulunan 33 yaşındaki Erol Canlı'nın bir araç tarafından çarpıldığı belirlendi. Güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları sonucu tespit edilerek yakalanan aracın sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Muğla Cezaevi'ne gönderildi.Olayın ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda olay yerinde gerekli incelemeleri yapan Erol Canlı'nın trafik kazasına mı yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için detaylı bir çalışma başlattı. Bu kapsamda oluşturulan özel bir ekip bir yandan dedektif gibi çalışırken diğer yandan da güvenlik kameralarından 16 saatlik zamana ait görüntü kayıtlarını incelendi. Olayın çarpıp kaçma olduğunun tespiti sonrası jandarma acı ve sürücüsünü tespit etti. Yaklaşık 13 saat içerisinde olayı tüm detayları ile çözen jandarma ekipleri Erol Canlı'nın ölümüne sebep olduktan sonra kaçıp giden N.K. isimli şahsı da Muğla Menteşe'deki evinden alıp adalete teslim etti. Zanlı N.K. mahkeme tarafından tutuklandı.Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada suç ve suçlulukla amansız mücadelenin kararlıkla devam edileceği belirtildi. - MUĞLA