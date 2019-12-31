Haberler » Güncel » YAYFED Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Üstün, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

YAYFED Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Üstün, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Münir Üstün, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

31.12.2019 19:30 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:30 YAYFED Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Üstün, AA'nın
Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Münir Üstün, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kültür Şurası'nda yer alan Münir Üstün, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.
"Haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın çektiği "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı kareye oy veren Üstün, bir şehit polisi çocuğu olarak fotoğraftan etkilendiğini söyledi.
Üstün "yaşam" kategorisinde de Özkan Bilgin'in "Van'da süper ay" fotoğrafını seçerken, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:25   İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk fotoğraf karelerine yansıdı - Haber
20:25   İlçe Sağlık müdürü ve doktorun eşini öldüren şüpheli sorguda (4) - Haber
20:24   Gaziantep'te 'uyuşturucu madde' operasyonu: 1 gözaltı - Haber
20:24   Bingöl'de, 35 bölgede 'geçici özel güvenlik' uygulaması - Haber
20:24   Erciyes'te yılbaşı akşamı 'gece kayağı' - Haber
17:53   Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı - Haber
16:48   Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Haber
16:23   Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı - Haber
16:20   Irak'ta Haşdi Şabi'den "ABD'nin askeri üslerini kuşatma" tehdidi! Bağdat Büyükelçiliği'nin bir kapısı daha ateşe verildi - Haber
16:17   2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Haber
31.12.2019 20:27:43