Yaygın Olarak Kullanılan İmplantlar Hakkında Bilmedikleriniz!

Diş eksiklikleri bireylerde; fonksiyonel ve estetik olmak üzere birçok soruna neden olabilmektedir. Bu eksiklikler kişilerde; çiğneme bozuklularına, dişlerin karşılıklı kapanışlarının değişmesine, dişlerde yer değiştirmeye ve kronik çene eklemi problemlerine sebep olabilmektedir. Ayrıca oluşabilen estetik problemler ve konuşma bozuklukları nedeniyle, kişilerin kendilerine güvenleri de etkilenebilmektedir. Ancak günümüzde bu eksik dişlerin yeri, gerçeğe en yakın olarak yapılan implantlar ile güvenle doldurabilmektedir.

GELENEKSEL KÖPRÜ YÖNTEMLERİNE GÖRE DAHA KORUYUCU!

İmplantlar, diş eksikliklerinin giderilmesi amacı ile çene kemiği içerisine yerleştirilen vida şeklinde, titanyumdan üretilen yapay diş kökleridir. Diş hekimliğinde çok yaygın kullanım alanı bulma nedeni; tek diş eksikliklerinden, hiç dişi olmayan hastalara kadar, çok geniş bir yelpazede uygulanabilir olmasıdır. Bu uygulama, komşu dişlere hiç müdahale edilmeden gerçekleştirilir. İmplantlardan destek alınarak yapılan restorasyonlar, komşu dişlerden destek almadığı için geleneksel köprülere göre daha koruyucu bir uygulamadır.

"TEDAVİDEN ÖNCE DİŞ KAYBININ NEDENİ MUTLAKA DEĞERLENDİRİLMELİDİR"

İmplant uygulaması; dişlerini periodontal hastalık (diş eti ve diş çevresindeki çene kemiği iltihabı), çürük, travma ya da başka bir nedenle kaybetmiş kişilerde iyi bir ağız sağlığı için ideal bir seçenektir. Diş kaybının sebebi ve türü, implant tedavisine karar verilmeden önce mutlaka değerlendirilmeli ve en uygun tedavi seçeneğine hastanın tedavi sonunda ulaşacağı fayda düşünülerek karar verilmelidir. Diş kaybının sebebinin yanı sıra diş kaybının ne zaman gerçekleştiği de implant uygulaması açısından önem teşkil etmektedir. Bazı durumlarda diş çekimini takiben, aynı seansta implant uygulanması mümkündür. Bu durum, çene kemiğinde diş kaybı sonrasında oluşabilecek kemik kaybı miktarını önemli ölçüde azaltmaktadır; fakat bu uygulama için detaylı klinik ve üç boyutlu dental volumetrik tomografiler ile radyolojik bir değerlendirme gerekmektedir. Her hasta bu tür uygulamalar için uygun bir aday olmayabilir.

BU HASTALIĞI OLAN KİŞİLER İMPLANT YAPTIRMADAN ÖNCE DİKKAT!

İmplant uygulamaları, genel sağlık durumu iyi olan, sağlıklı dişetleri ve çene kemiğinde implantları destekleyebilecek oranda kemiği bulunan, iyi ağız bakımı yapan bireyler için uygundur. Bazı durumlarda implant uygulamasının hastalar açısından bazı sakıncaları bulunmaktadır. Baş ve boyun bölgesine radyoterapi uygulamaları, kemik büyüme ve gelişimini tamamlanması, aşırı sigara kullanımı, şeker hastalığı ve uzun süreli kortizon kullanımını gerektiren otoimmün hastalıklar, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların kullanımı ve kemik erimesi veya kemik erimesini engelleyen ilaçların kullanımı; implant uygulamalarında sırasında ve sonrasında hafiften ciddiye kadar uzanan birçok sağlık problemine sebep olabilmektedir. Bu tür durumlara sahip bireylerin bu bilgileri, oluşabilecek komplikasyonların önüne geçilmesi açısından mutlaka diş hekimleri ile paylaşmaları gerekmektedir.