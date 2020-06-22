Yayın balığının kilosu 40 lira

Yayın balığının kilosu 40 liraESKİŞEHİR'de balıkçı tezgahına konulan 80 santimetre boyundaki yayın balığı yoğun ilgi görürken, kilosu 40 liradan satılıyor.

22.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:32
Yayın balığının kilosu 40 lira
ESKİŞEHİR'de balıkçı tezgahına konulan 80 santimetre boyundaki yayın balığı yoğun ilgi görürken, kilosu 40 liradan satılıyor.
Denizli'nin Çivril ilçesinde balıkçıların yakaladığı 80 kilogram ağırlığındaki yayın balığı, Eskişehirli balıkçı Erkan Arslanbenzer tarafından satın alındı. Erkan Arslanbenzer'in tezgahına koyduğu yayın balığı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Bazıları balık önünde fotoğraf çektirdi. Erkan Balıkçı Arslanbenzer, yayın balığını köpek balığına bile benzetenlerin olduğunu ifade ederek, 'Bu yayın balığı 80 kilogram ağırlığında ama daha fazla olanlar da var. Yayın balığı deniz taraflarında tutuldu. Şu anda tezgahımızda görüp de ilgi gösterenler oldu. Fotoğraf çektirenler oldu. Yayın balığını tavada, ızgarada yapabilirsiniz. Biraz yağlı balık olduğu için fırında bile yapabilirsinizö dedi.
KİLOSU 40 LİRA
Balıkçı Erkan Arslanbenzer'in tezgahına koyduğu yayın balığının kilosu 40 liradan satılıyor. Yayın balığının kilosu 40 lira

Kaynak: DHA

Etiketler: Eskişehir, Denizli, Çivril, Güncel, Haber

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