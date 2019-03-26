Yayın Hayatına Ara Veren Flash TV'de Toplu İşten Çıkarmalar Başladı!

28 yıldır yayında olan televizyon kanalı Flash TV, geçtiğimiz günlerde "idari, siyasi ve mali baskıları" gerekçe göstererek yayın hayatına ara vermişti. Flash TV'de 23 kişinin iş akdi feshedildi.

TAZMİNATLARI SONRA ÖDENECEK

28 yıldır yayında olan televizyon kanalı Flash TV, geçtiğimiz günlerde "idari, siyasi ve mali baskıları" gerekçe göstererek yayın hayatına ara verdi. Bu kararın ardından Flash TV'de haber merkezi, Ankara büro, programlar, teknik servis ve rejiden 23 personelin iş akdi feshedildi, personele ücretsiz izin ve çıkış olmak üzere 2 seçenek sunuldu. 20 kişi çıkışlarını istedi. İhbar tazminatları ödenerek çıkışları verilen bu isimlerin kıdem tazminatı daha sonra ödenecek.

GÖKHAN TAŞKIN DA VAR

Ücretsiz izin seçeneğini kabul eden isimler arasında ana haber ve gece hattı programının sunucusu Gökhan Taşkın da var. İş akdi sonlandırılan isimler arasında ise deneyimli haber spikeri İlker Akkurt ve editör-muhabir Hüseyin Aladağ bulunuyor.