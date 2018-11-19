19 Kasım 2018, 16:22
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Yayına Bağlanan Kadın İzleyicinin "Aldatma" İtirafı Şaşkına Uğrattı

Canlı yayına bağlanan kadın izleyicinin "AVM'de tanıştığım kişiyle kocamı aldattım" şeklindeki itirafı şaşkına çevirdi.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programına telefonla bağlanan kadın izleyicinin itirafı, hem ekran başındaki hem de stüdyodakileri şaşkına çevirdi.

"KENDİMİ ENGELLEYEMİYORUM"

Ailesi tarafından sevmediği bir adamla evlendirildiğini belirten kadın izleyici, "Kocamı aldattığım kişinin AVM'de mağazası var. Tanıştık. Kendisi de evli. Hatamın farkındayım. Ama mutsuz olduğum için kendimi engelleyemiyorum. Vicdanen çok rahatsızım" dedi.

PROGRAM YORUMCUSU ÖNERİLERDE BULUNDU

34 yaşında olduğunu belirten kadın izleyicinin itirafı sonrası program yorumcusu çeşitli tavsiyelerde bulundu.

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:22



YORUMLAR (64)
ADINIZI YAZIN: böyle programlar toplumun ahlakını bozmaktan başka bir işe yaramıyor bu programları izleyenleri kınıyor ve bu programların derhal yayından kaldırılmasını temmenni ediyorum
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YALAN BUNLAR: Bunlar hep yalan hergün aynı konuları işleyerek insanların kafasını yıkıyorlar nerdesin ey rtuk
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BABA: Emin olun bahane üretiyor.içinde var budurum kendisine engel olamıyor
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DKLID: Sonra bela indimi bunu zinadan alkolden vd. günahlardan bilmiyoruz birtürlü
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KUZEYİN UŞAĞI: SELAMÜN ALEYKÜM. her ne olsa bunlara aşk meşk aldatma dost hayatı sevgili ne derseniz. dinimizde hiç bir yeri yoktur. bunlar imansızlık ahlaksızlık namussuzluk edepsizlik şeytancılıktır. KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN.
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