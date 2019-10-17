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Yayınevleri 3. Kayseri Kitap Fuarı'na hayran kaldı

Sun Fuarcılık tarafından organize edilen 3. Kayseri Kitap Fuarı'nda standı bulunan Parodi Yayıncılık yetkilileri, fuardan etkilendiklerini belirtti.

17.10.2019 11:31Yayınevleri 3. Kayseri Kitap Fuarı'na hayran kaldı
Sun Fuarcılık tarafından organize edilen 3. Kayseri Kitap Fuarı'nda standı bulunan Parodi Yayıncılık yetkilileri, fuardan etkilendiklerini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Sun Fuarcılık tarafından organize edilen 3. Kayseri Kitap Fuarı, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Fuarda standı bulunan Parodi Yayınevi Fuar Sorumlusu Özgür Çelik, geçen yıldan çok daha hareketli bir kitap fuarına şahit olduklarını, çocuk ve fantastik tarzda kitapların daha fazla rağbet gördüğünü söyledi.

Eskişehir'de gerçekleştirilen kitap fuarından Kayseri'ye geldiklerini söyleyen Çelik, "İtiraf etmeliyim ki, 3.Kayseri kitap Fuarı hem geçtiğimiz yıldan daha kalabalık, hem de Eskişehir'de düzenlenen kitap fuarından daha kalabalık. Bizim için Kayseri'nin ayrı bir yeri ve önemi var" dedi.

Organizasyonda emeği geçenlere ve Sun Fuarcılık yönetimine teşekkür eden Çelik, "Çok başarılı bir organizasyon ve içinde bulunmaktan mutluyuz. Kayseri'de genç yaş grubu klasikleri tercih ediyor. Çocuklar ise inanılmaz bir ilgi gösteriyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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