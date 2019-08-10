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Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliği'ne doğru

11. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliği, 13-15 Eylül'de yapılacak.

10.08.2019 10:26 Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliği'ne doğru
11. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliği, 13-15 Eylül'de yapılacak.
Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şenliklerin 11.'sine hazırlanmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.
Şenliklerin büyük bir kısmının Yayla Mahallesi Kültür ve Sanat Meydanı'nda yapılacağını belirten Çakır, her yıl olduğu gibi bu yılda şenliklerin üzerine yeni ilaveler yaparak ileriye taşımaya gayret gösterdiklerini ifade etti.
Vatandaşların bu yıl unutamayacakları bir şenlik ile karşı karşıya kalacaklarını aktaran Çakır, "Slow Food Trakya'nın Trakya'da ilk defa başlattığı yerel tohum takas etkinliği ile tohumlarımızı koruma altına alıyoruz. İlk gece Kırklareli Kent Konseyi koromuz sahne alacak İkinci gece ise sanatçı Evrim Kaşıkçı bizlerle olacak. Kırklareli Müzesi ve Doğaya Dönüş Derneği çocuklara yönelik eğitici ve bilgilendirici aktiviteler yapacaklar. Şenlik kortejimiz her sene olduğu gibi bu senede renkli geçecek. Kortejimize, aramıza katılmaya tüm halkımızı davet ediyoruz." diye konuştu.

Kent Konseyi, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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