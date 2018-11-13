13 Kasım 2018 Salı 12:10



13 Kasım 2018 Salı 12:10

Selam canlarımBugün size bizim evde en çok sevilen çorbalardan biri olan yayla çorbasını nam*ı diğer yoğurt çorbasını yaptım. Bu benim 15 yıldır yaptığım tarifim. Her zaman göz kararı yaparım ama bu defa sizin için ölçülendirdim. Bu çorbanın bir kaç farklı pişiriliş şekli var. Ben yıllardır yaptığım şekilde size gösterdim. Yayla çorbasının özelliği birincisi kesilmemesi ikincisi pirinç dengesidir. Pirinci fazla eklerseniz yoğurtlu pilav gibi olur kimse de böyle bir çorbayı yemek istemez. Geçen gün instagram hikayeme kalan pilavları porsiyonlayıp dondurduğumu göstermiştim. Nasıl kullandığım hakkında çok soru aldığım için bu videoyu dondurduğum pirinçle yaptım. Hadi bakalım geçelim tarifimize.