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Yayla dönüşü önlerine çıkan ayı ailesini böyle kovaladılar

Trabzon'da araçla yayladan dönen iki arkadaşın önüne bir anne ayı ve 3 yavrusu çıktı. Araç sürücü kornaya basarak ayıları kovalarken, arkadaşının telefonu kayıttaydı.

03.08.2019 09:11
Yayla dönüşü önlerine çıkan ayı ailesini böyle kovaladılar

Trabzon'un Araklı ilçesi Pazarcık Yaylası'ndan dönen iki arkadaşın araçla yolda giderken önlerine çıkan bir anne ayı ve 3 yavrusu ilginç görüntüler oluşturdu. O anlar araç sürücüsünün arkadaşının cep telefonuna yansıdı.

O ANLARI CEP TELEFONU İLE KAYDETTİ

Ersin Eşkin ve Samet Sarı Pazarcık Yaylası'ndan araçları ile dönerken yolda 4 bireyden oluşan ayı ailesi ile karşılaştılar. Araçları gören anne ayı ve 3 yavrusu hızla yolda koşmaya ve kaçmaya başlarken, Eşkin ve Sarı o anları cep telefonları ile kayıt altına aldılar.

İki arkadaşın korku ve heyecanları konuşmalarına yansırken, önce anne ayı ve bir yavrusu daha sonra da diğer iki kardeş ayı yoldan çıkarak ormanlık alanda izlerini kaybettirdiler.


Pazarcık, Trabzon, Araklı, Anne, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

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