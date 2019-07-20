Yayla Gölü turizme kazandırılacak

Denizli
'nin Buldan
ilçesindeki Süleymanlı
Yayla Gölü'nün milli park olarak turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.
Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla birlikte, yayla turizmcilerinin ve piknikçilerin akınına uğrayan Süleymanlı Yayla Gölü'nde önlemleri artırdıklarını, çevre temizliği için üç personel görevlendirdiklerini bildirdi.
Burada görev yapacak belediye personelinin, çevre temizliğinin yanı sıra piknik yapan vatandaşları yangın tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olma konusunda uyaracağını ifade eden Şevik, şunları söyledi:
"Geçtiğimiz hafta içerisinde balık ölümleriyle gündeme gelen Buldan Süleymanlı Yayla Gölü'nde denetimler artırıldı. Balık ölümleriyle ilgili Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman il ve ilçe Müdürlüğü gerekli çalışmaları başlattı. Biyologlar tarafından gölden su örneklerinin alındı, balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor. Ancak, balık ölümleri Yayla Gölü'ne mahsus değil, yağışların az olması ve hava sıcaklıklarının artması nedeniyle Türkiye genelinde birçok gölette yaşanan bir talihsizlik."
-"Denizli turizmi için önemli"
Buldan Belediyesi olarak Süleymanlı Yayla Gölü'nün milli park olarak turizme kazandırılması için çalışma başlattıklarını vurgulayan Şevik, şöyle konuştu:
"Yayla gölünü milli park haline getirirken ana hedefimiz, Yayla Gölü'nü ve çevresini korumak. Yayla Gölü, Denizli turizmi açısından çok önemli doğa harikası bir yer. Denizli'nin önemli kültür ve turizm projelerinden biri de Yayla Gölü projesi. Hierapolis-Tripolis Turizm hattının bitiş noktası Yayla Gölü. Bu konuda Denizli Büyükşehir Belediyemiz tarafından hazırlanan proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderildi. Umuyorum ki en kısa zamanda Yayla Gölü, bizim yıllardır özlediğimiz rekreasyon ve doğal park çalışmalarına kavuşacak, ziyarete açılacak. Yayla Gölü, Buldan ve çevresi için çok önemli. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde Yayla Gölü, daha kullanılabilir ve korunabilir bir konuma gelecek."
Yayla Gölü'nda kampçılar buluştu
Öte yandan, Türkiye'nin dört bir yanından doğa tutkunu karavan turizmcileri Süleymanlı Yayla Gölü'nde buluştu.
İzmirli emekli diş hekimi Atifet Yücel, karavanı ile yurt içi yurt dışı gezilere çıktıklarını belirterek, "Yurt dışında da birçok yer gezdim. Ama Türkiye bir cennet. Buldan Yayla Gölü de doğa harikası yerlerimizden biri. El dokuması ürünleriyle meşhur Buldan'ın hemen yakınında Yayla Gölü var. Yemyeşil ormanların arasında bir göl. 5 karavan geldik buraya aramızda Antalya'dan, İzmir'den, Belçika'dan arkadaşlar var. Her birimizin görüşü burada uzun kalmak. İnsanlarımızın biraz daha bilinçli olması gerekir. Bu tür yerlerimiz daha temiz bırakılsa bu ülke çok şeyler kazanır. Herkes elinden geldiğince temiz bırakmalı." dedi.