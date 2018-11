Yayla Kenti" Trabzon Görsel Şölen Sunuyor

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:31



10 Kasım 2018 Cumartesi 11:31

MELTEM YILMAZ - Doğu Karadeniz 'in dağ ve yayla turizmi açısından en zengin yörelerinden Trabzon , her mevsim ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.Karadeniz'i boydan boya kucaklayan dağların eteklerindeki Karadağ , Kulindağı, Lapazan, Hıdırnebi, Kayabaşı , Büyük Oba , Kurtdüzü ve Balıklı gibi çok sayıda yaylası ile öne çıkan Trabzon, sonbaharın son günlerinde sarı, kırmızı ve kahverengi tonları barındıran bitki örtüsünün yanı sıra zirvelerdeki kar ve sisle de seyrine doyum olmayan güzellikler oluşturuyor.Ormanları, yaban hayatı, bitki türleri, şelale ve göletleriyle de her mevsim beğeni toplayan yaylalar, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarından ilgi görüyor.Küçükbaş hayvan besicilerinin görüntüleriyle de adeta kartpostallık görüntüler oluşturan Trabzon yaylaları, fotoğraf tutkunlarının da yıl boyunca ilk adresi oluyor.Ormanlarında ladin, köknar, kayın, sarıçam, kızılağaç, kestane gibi hemen hemen her türlü ağaç ve bitki türünün de yetiştiği yaylalar, yaban hayatı açısından da zengin türlere sahip olması nedeniyle doğa bilimcilerinden de rağbet görüyor.Yöreye özgü bozulmamış kültürüyle de ön plana çıkan Trabzon yaylaları, temiz havası ve doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlere hem iki mevsimi bir arada yaşatıyor hem de doğal güzellikleriyle adeta görsel şölen sunuyor."Yaylalarımız, doğa ile iç içe olmak isteyenlerin tercihlerinde ilk sırayı alıyor"Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un dağ ve yayla turizmi açısından adından söz ettirdiğini söyledi.Trabzon'un çok sayıda yaylası olduğuna dikkati çeken Ayvazoğlu, "Bölgemiz ormanlar, yeşil alanlar, bitki türleri ve yaban hayatı bakımından oldukça zengin bir coğrafyaya sahip. O nedenle de Trabzon yaylalarımız, her mevsim doğa ile iç içe olmak isteyenlerin tercihlerinde ilk sırayı alıyor. Yaylalarımız gerçekten temiz havası ve doğal güzellikleriyle görülmeye değer." diye konuştu."Turizm potansiyelini 12 aya yaymayı hedefliyoruz"Ayvazoğlu, Trabzon'un turizm potansiyelinin de giderek arttığını vurgulayarak, "Trabzon'umuz yılın 10 aylık sürecinde 1 milyon 497 bin 849 yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı. Bu rakamın dağ ve yaylalarımıza olan ilgiyle yıl sonuna kadar daha da artacağını tahmin ediyoruz. Turizm potansiyelini 12 aya yayarak, memnuniyet oranı yüksek bir Trabzon oluşturmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda da turizme yönelik her türlü çalışmayı destekliyoruz. " dedi.Trabzon yaylalarının, Doğu Karadeniz'in gözde mekanları arasında yer aldığını aktaran Ayvazoğlu, "Yaylalarımız, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra doğa bilimcileri ve fotoğraf tutkunlarının da ilk adresi oluyor. Trabzon olarak dağ ve yayla turizminde daha fazla söz sahibi olmak istiyoruz. Bu kapsamda da yöreye ilginin artarak devam edeceğine inanıyorum. " ifadelerini kullandı.