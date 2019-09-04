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Yayla sevenlerin adresi Perşembe Yaylası

Ordu'daki bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası, şelalesi, göleti ve menderesleriyle eşsiz bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor.

04.09.2019 09:48 Yayla sevenlerin adresi Perşembe Yaylası
Ordu'daki bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası, şelalesi, göleti ve menderesleriyle eşsiz bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor.

Bol oksijen, temiz yayla havasında Karga Tepesi'nden menderesleri izleyen vatandaşlar, hem stres atıyor hem de gönüllerince doyasıya eğleniyor. Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Perşembe Yaylası'nda, 'Tava' adı verilen etli yemek ise ziyaretçilerin vazgeçemediği tatlar arasında yer alıyor.

Yaylanın eşsiz güzelliğine hayran kaldığını dile getiren Ahmet Güzelkaya, "Doğanın tadını çıkarmak isteyenler mutlaka Perşembe Yaylası'na gelsinler. Menderesleri, göleti, yürüyüş yolları, şelalesiyle burası eşsiz bir güzelliğe sahip" dedi. - ORDU

Perşembe Yaylası, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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