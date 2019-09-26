Haberler » Güncel » Haber

Yayla ve meralarda yaşam malzemesi bırakılmaması uyarısı

Gümüşhane Valiliği, yayladan dönüş sürecinin yaklaşması nedeniyle vatandaşları yayla ve meralardaki evlerinde yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda uyardı.

26.09.2019 12:06Yayla ve meralarda yaşam malzemesi bırakılmaması uyarısı
Gümüşhane Valiliği, yayladan dönüş sürecinin yaklaşması nedeniyle vatandaşları yayla ve meralardaki evlerinde yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda uyardı.
Gümüşhane Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü, milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda bulunan terör örgütleriyle topyekun mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü hatırlatıldı.
Son dönemlerde ciddi lojistik sıkıntısı yaşayan terör örgütünün yayla ve meralardan dönüş mevsiminin başlamasıyla erzak ve yaşam malzemesi ihtiyacını bu bölgelerde bırakılan malzemelerden karşılayabileceği yönünde istihbari bilgilerin İçişleri Bakanlığınca iletildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu nedenle terör örgütü mensuplarının erzak ve yaşam malzemesi teminini önlemek amacıyla vatandaşlarımızın yaylalardan dönüşlerinin başlamasıyla artan yaşam malzemelerinin terör örgütü mensuplarınca kullanılabileceği düşünülerek yaylalarda bırakılmaması, ilimiz ve ilçelerimizde yapılan halk ve muhtar toplantılarında vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın uyarılması, il ve ilçe müftülüklerimiz arasında koordinasyon kurularak Cuma hutbesinde bilgilendirme yapılması, konuya ilişkin el ilanının kolluk kuvvetlerimizce camilerde, kıraathanelerde, köy odalarında ve vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda dağıtılması, yaylalarda yaşayan tüm vatandaşlarımıza tek tek tebliğ edilmesi, yayla ve orman köylerinde görev yapan öğretmen, orman teşkilatı personeli, muhtar ve imamların bu talimat dahilinde bilgilendirilmesini rica ederim."

Gümüşhane Valiliği, Gümüşhane, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:12 Erzincan'da bir kişi otel odasında ölü bulundu
13:12 Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti.
13:12 Ordu'da 'ayrımcılık ve nefret' konulu eğitim
13:12 Başkan Gümrükçü, geleceğin kenti Çiğli'yi anlattı
13:12 Ecem'in ölümünde otopsi raporu, ilk ifadeyi doğruladı
13:11 "İstanbul beklenen büyük depreme hazır mı"
13:11 Tur-İş Sendikası Sırakaya'ya emanet