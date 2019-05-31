Yayla yollarını yeni sezona hazır

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe sınırları içerisinde yer alan yayla yollarında bakım ve onarım çalışması başlatıldığını kaydetti.

Havaların ısınmasıyla birlikte kullanımı artan yayla yollarının genişletilip bakım ve onarımdan geçirilmesi için harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yaylalara daha rahat ulaşım sağlaması için seferber oldu. Ekipler, bölgeye sevk edilen kamyon veiş makineleriyle yolların bozuk olan kısımlarında bakım, onarım ve tesviye çalışmaları gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, kış mevsiminin geride kalmasının ardından ilçe genelindeki yayla yollarının bakım ve onarımdan geçirilmeye başladığını belirtirken, yürütülen çalışmaların ihtiyaç olan diğer bölgelerde de gerçekleştirileceğini söyledi.

Yaptıkları planlama doğrultusunda ilçenin kırsal bölgelerindeki çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Tutal;İlçe merkezimizde devam eden çalışmalarımızın yanı sırakırsal mahallelerimizde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Şuan yollarımızda iş makinelerimiz bakım çalışması yapıyor. Bozulan yerler tamir ediliyor ve yeni yollar açılıyor. Böylece vatandaşlarımız araçları ile bu yaylalara çıkabilecek.Vatandaşlarımızın yaylaya gidiş gelişlerinde kullandıkları yolları genişletip bakımını yaparak yaylaya daha rahat ulaşmalarını sağlamak istiyoruz. İmkânlar ölçüsünde diğer yaylalarımızın da bakım ve onarımını yapacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler