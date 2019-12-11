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Yayla yolunda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Artvin'de Ardanuç ilçesinde yaylada kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, ekiplerin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.

11.12.2019 23:27 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:33Yayla yolunda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
'de ilçesinde yaylada kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, ekiplerin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Zekeriyaköy Köyü yaylasından kamyonetle 'a gitmek isteyen Akın Başal ve Mevlüt Uzun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Araçları kara saplanan vatandaşlar araçlarını bulundukları yerden çıkaramayınca durumu jandarmaya verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, karayolları, AFAD ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla mahsur kaldıkları bölgeden alınarak Ardanuç ilçe merkezine getirilen Başal ve Uzun'un sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kara saplanan kamyonet ise bulunduğu yerden iş makinesi aracılığıyla çekilerek çıkartıldı. - ARTVİN

Erzurum, Ardanuç, Artvin, Güncel

Kaynak: İHA

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