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Yaylacılar köye dönüş yolunda

İlkbahar mevsiminde yaylaya çıkan besiciler, sonbaharın gelmesi ve havaların soğuması ile birlikte köylerine dönmeye başladı.

13.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:25Yaylacılar köye dönüş yolunda
İlkbahar mevsiminde yaylaya çıkan besiciler, sonbaharın gelmesi ve havaların soğuması ile birlikte köylerine dönmeye başladı.

Yıllardır besicilikle uğraştığını söyleyen 49 yaşındaki Doğan Bayırsokak, Yukarı mahallesinden çıkarak ilkbahar mevsiminde yaylak kurduklarını söyledi. Kasım ayına kadar koyunlarla birlikte yaylakta kaldıklarını anlatan Bayırsokak, "Sonbahar mevsiminin sonuna yaklaştık. Havalar da iyice soğumaya başladı. Koyunların da kuzulama dönemi olduğu için mecburen evimize dönmek zorundayız" diye konuştu.

Salih Onaran İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi olan Doğan Bozbeşparmak ise, özellikle hafta sonları çobanlık yaparak ailesine yardımcı olmaya çalıştığını söyledi. - KAYSERİ

Develi, Güncel

Kaynak: İHA

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