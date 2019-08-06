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Yaylacılar, Kurban Bayramı için dönüş yolunda

MUŞ'ta, 2,5 aydır yaylada olan köylüler, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle dönüşe erken geçti.

06.08.2019 09:23 Yaylacılar, Kurban Bayramı için dönüş yolunda
MUŞ'ta, 2,5 aydır yaylada olan köylüler, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle dönüşe erken geçti. Kış dönemi için peynir, yağ, çökelek gibi yiyecekler yapan yaylacılar, traktörlere yükledikleri eşyalarıyla yola çıktı.
Muş'un köylerinda yaşayan vatandaşlar, yaz aylarının kavurucu sıcaklarından kurtulmak ve serin yaylalarda hayvancılık yapmak için mayıs ayıyla birlikte yayla göçüne başladı. Yaylacılar, hem hayvanlarını serin yaylalarda besledi hem de kış dönemi için yağ, peynir, çökelek gibi yiyecekler yaptı.
Her yıl mayıs ayında çıktıkları yayladan eylül sonuna doğru dönen yaylacılar, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle dönüşe erken geçti. Merkeze bağlı Yücetep, Sürgüden, Yukarısızma köyleri ile Kırköy beldesinden yaylalara göçeden vatandaşlar, traktörlere yükledikleri eşyalarıyla yollara düştü.
2,5 ay önce çıktıkları yayladan Kurban Bayramı nedeniyle erken döndüklerini söyleyen Maşallah Menteş, "Havası serin olan yaylalarda besicilik yapmak için köylerden ayrılıyoruz. Yaylalar, besicilik açısından oldukça verimli. Bu yıl bir ay erken dönüyoruz. Kaldığımız 2,5 ay içerisinde peynir, yağ, çökelek gibi kışın tüketeceğimiz yiyeceklerimizi ürettik" diye konuşu. Merve Yıldırım da "Bayram vesilesi ile bu yıl erken dönüş yaptık. Yaylada süt ve süt ürünleri olan peynir, çökelek, tereyağı gibi ürünleri hazırladık. Ürünlerin bir bölümünü kışlık olarak ayırıyor fazlasını ise satıyoruz" dedi.



Kurban Bayramı, Muş, Güncel

Kaynak: DHA

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