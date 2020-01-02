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Yaylada araçları kara saplanan aile kurtarıldı

Düzce'de yoğun trafiği atlatmak için Sinekli Yaylası yoluna giren ailenin araçları kara saplandı. Aileyi bölgede bulunan gönüllüler kurtardı.

02.01.2020 08:00 | Son Güncelleme: 02.01.2020 08:15

Sinekli Yaylası'nda araçları kara saplanan aile, Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE) ekibi tarafından kurtarıldı.

TRAFİĞE GİRMEMEK İÇİN GİRDİKLERİ YOLDA KALDILAR

Olay dün akşam saatlerinde Düzce Sinekli Yaylası'nda meydana geldi. Düzce'den, Abant'a giden Oktay Gözütok, Şenay Gözütok, Cihan Gözütok ve Neslihan Gözütok, 07 AZA 63 plakalı arazi araçları ile Abant yolunda yaşanan yoğun trafiğe takılmamak için Sinekli Yaylası yolunu kullanarak Düzce'ye ulaşmak istedi. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle araçları 30 santimetreye ulaşan kara saplanan Gözütok ailesi bir süre yürüdükten sonra telefonların kapsama alanına girmesi ile durumu güvenlik güçlerine verdi.

TRAKTÖRLE KURTARILDILAR

Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ise Gözütok ailesinin kurtarılması için gönüllü olarak kurulan Düzce Arama ve Kurtarma Derneği'ne kurtarma yetkisi verdi. DAKE ekipleri Sinekli Yaylası'na çıkarak yaklaşık 3 saat sonra 4 kişilik Gözütok ailesine ulaştı. Kara saplanan araç traktörlerle çekilerek karın içinde çıkarıldı. Kurtarma ekiplerinin araçlarına alınan 4 kişilik aile ise kontrol amaçlı Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaylada araçları kara saplanan aile kurtarıldı

Düzce, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (1)
NACRE: geri zekali yolun yogun olmadigi trafik temizlenmeden nasil gececektin ki arazi yolu
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