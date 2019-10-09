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Yaylada bandırma şenliği

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde düzenlenen bandırma yoğun ilgi gördü.

09.10.2019 13:42Yaylada bandırma şenliği
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde düzenlenen bandırma yoğun ilgi gördü.

Çamlıyayla Belçınar Mahalle Muhtarlığı tarafından düzenlenen, "Bandırma Batırma ve Yayla Üreticilerimizi Destekleme Şenliği" Atdağ mevkisinde gerçekleşti.

Bin 500 metre yükseklikte gerçekleşen bandırma şenliğinde, ilk defa bandırma batırma işlemini gören katılımcılar oldukça heyecan duydu.

Adana, Mersin ve Tarsus'tan yaklaşık bin kişinin katıldığı etkinlikte, Çamlıyayla'da yetişen cevizlerin ipe dizilmesi ve ardından üzüm şırasından elde edilen palıza kazanlarına daldırılması ilgi gördü.

Etkinlikte kazandan çıkarılan cevizli bandırmalar katılımcılara ikram edilirken, Çamlıyayla'da ilk kez gerçekleşen şenliğe Darıpınarı, Sarıkavak, Belçınarı, Korucak ve Sebil mahallelerinden kadınların iğne oyası ve yetiştirdiği ürünleri de katılımcılar tarafından alındı. - MERSİN

Çamlıyayla, Bandırma, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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