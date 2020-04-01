Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yaylada doyumsuz kar manzarası, kuruyan palmiye tepesinde çiçek

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki Subaşı Yaylası'nda erimeye başlayan kar sonrası, ortaya doyumsuz manzaralar çıktı.

01.04.2020 08:30 | Son Güncelleme: 01.04.2020 08:30
Yaylada doyumsuz kar manzarası, kuruyan palmiye tepesinde çiçek

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki Subaşı Yaylası'nda erimeye başlayan kar sonrası, ortaya doyumsuz manzaralar çıktı. Demre ilçesinde kuruyan 4 metrelik bir palmiye ağacının tepesinde açan sarı çiçekler de şaşırtıcı bir doğa güzelliği oluştu

Kaş'a bağlı Gömbe Yaylası'nda oturan İbrahim Ekinci ve Emin Güçlü, bölgedeki Subaşı Yaylası'na yakın, kar olmayan bir noktaya kadar motosikletle gitti. Ardından 3,5 kilometre yürüyerek denizden 2 bin 500 metre yükseklikteki Subaşı Yaylası'na ulaşan ikili, yaylanın karla kaplı halini fotoğrafladı. Yaylaya yürüyerek çıkan arkadaşlardan İbrahim Ekinci, "Hava sıcaklığı 1 dereceydi. Ancak soğuk esen bir rüzgar vardı. Hissedilen sıcaklık eksi 2- 3 dereceydi. Subaşı Yaylası'nın etrafındaki dağlardaki karlar erimeye başlamış. Yaylada bir metre kar vardı. Yaylanın ortasından akan derenin buzu çözülmüş. Dere akmaya başlamış. Ancak yaylanın içinde 1 metre kar var. Karın üst düzeyi hariç buz olduğu için yürümek kolay oldu. Muhteşem bir güzellik var yaylada" dedi.

PALMİYENİN TEPESİNDE ÇİÇEK AÇTI

Demre ilçesinde ise şaşırtıcı bir doğa güzelliği ortaya çıktı. Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nin batısında iş insanı Zühtü Bayraktaroğlu'na ait arazide, kuruyan 4 metrelik palmiye ağacının tepesinde açan çiçekler görenleri şaşırttı. Vatandaşlar, çiçek tohumlarını kuşların ağacın tepesine taşımış olabileceğini ve baharla birlikte de ağacın tepesinde bu güzellik oluştuğunu söyledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İbrahim Ekinci, Subaşı, Demre, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Yaylada doyumsuz kar manzarası, kuruyan palmiye tepesinde çiçek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanlığı, pazar yerleri için yeni tedbirler getirdi Haberler
İçişleri Bakanlığı, pazar yerleri için yeni tedbirler getirdi
Ankara’daki diplomat ’Türkiye mazlumların dostudur’ dedi ve kampanyaya 1 maaşını bağışladı Haberler
Ankara'daki diplomat "Türkiye mazlumların dostudur" dedi ve kampanyaya 1 maaşını bağışladı
Hırsızlık yaparken yakalanan şahıs, dükkan sahibini bıçakladı Haberler
Hırsızlık yaparken yakalanan şahıs, dükkan sahibini bıçakladı
Koronavirüs sebebiyle ilk kez bir şirket, iflasını açıkladı! Ünlü restoran zincirinin devri sona erdi Haberler
Koronavirüs sebebiyle ilk kez bir şirket, iflasını açıkladı! Ünlü restoran zincirinin devri sona erdi
2020’de gerçekleşmeyen bir bu kalmıştı! Dünyaya meteor düştü Haberler
2020'de gerçekleşmeyen bir bu kalmıştı! Dünyaya meteor düştü
Soylu, Yavaş ve İmamoğlu’nun yardım kampanyasını neden durdurduğunu canlı yayında anlattı Haberler
Soylu, Yavaş ve İmamoğlu'nun yardım kampanyasını neden durdurduğunu canlı yayında anlattı
Beyaz Saray’dan uyarı niteliğinde tahmin: ABD’de 200 bin insan ölebilir Haberler
Beyaz Saray'dan uyarı niteliğinde tahmin: ABD'de 200 bin insan ölebilir
Karantinadan çıkan vatandaşların bilet isyanı: 3 katı para verdim Haberler
Karantinadan çıkan vatandaşların bilet isyanı: 3 katı para verdim

Son Dakika Güncel Haberleri

09:03: Rusya'da 27 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber 09:02: GÜNDEM / 1 Nisan 2020 - Haber 09:01: Bayrampaşa Belediyesi'nden çocuklara 'evde kal' hediyesi - Haber 08:59: Bakan Koca, koronavirüs hastalarını tedavi eden hekimlerle görüştü - Haber 08:59: Bakan Koca, koronavirüs hastalarını tedavi eden hekimlerle görüştü - Haber 08:44: Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak - Haber 08:28: Somalili diplomat "Türkiye mazlumların dostudur" dedi ve kampanyaya 1 maaşını bağışladı - Haber 08:08: Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti - Ekonomi 23:19: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi: Bu başka devlet oluşturmaktır - Haber 23:04: İngiltere'de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti! 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haber 23:02: ABD’nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanından yardım çağrısı: Denizcilerin ölmesine gerek yok - Haber 20:52: Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart - Haber