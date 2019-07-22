Haberler» 3. Sayfa» Haber

Yaylada elektrik akımına kapılan 2 inek telef oldu

Trabzon'un Çaykara ilçesi Sultanmurat-Sıcakoba Yaylasında yerden geçen elektrik kabloları nedeniyle akıma kapılan 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

22.07.2019 13:26 Yaylada elektrik akımına kapılan 2 inek telef oldu
Trabzon'un Çaykara ilçesi Sultanmurat-Sıcakoba Yaylasında yerden geçen elektrik kabloları nedeniyle akıma kapılan 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Sıcakoba yaylasında ikamet eden Osman Şentürk ve Kamil Erdem'e ait 2 büyükbaş hayvan arazide otlarken sokak lambasına ait yerde bulunan elektrik kabloları nedeniyle akıma kapılarak telef oldu.

İneklerinin acı bir şekilde elektrik çarpması sonucu telef olduklarını ifade eden Osman Şentürk ve Kamil Erdem, "Sokak lambalarına ait elektrik kabloları günlerdir yerlerde bulunuyor. Hiçbir yetkili bu kabloların yerde büyük tehlike arz ettiğini görmüyor mu? Bu kabloların yanında insanlarımız, Çocuklarımız oyunlar oynuyor. İneğin yerine insanlar da ölebilirdi. Tabi ki insanlarımız ölmediği için şükrediyoruz. Ne olursa olsun burada 2 tane can gitti. Çoruh Elektrik yetkililerinin ihmali sonucu 2 ineğimizi kaybettik. Gerekli yerlere şikayetlerde bulunacağız" dediler. - TRABZON
Kaynak: İHA
Osman Şentürk, Çaykara, Trabzon, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:36   Halep'in doğusunda patlama: 3 yaralı
14:29   Alanya'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü
14:29   Halk otobüsünde elle tacize 2 yıl 1 ay hapis
14:12   Gaziantep'te sahte içki operasyonu
14:03   Selden 4 gün sonra bulunan Cengiz Töngel toprağa verildi
14:00   Damdan düşen bebek öldü
13:59   Sumak toplamaya giden adam ölü bulundu