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Yaylada fenalaşan kadını jandarma ve belediye ekipleri hastaneye yetiştirdi

Salihli ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan yaylada rahatsızlanan kadını İlçe Jandarma Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yapılan çalışmayla hastaneye kaldırdı.

10.01.2020 19:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:02Yaylada fenalaşan kadını jandarma ve belediye ekipleri hastaneye yetiştirdi
ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan yaylada rahatsızlanan kadını İlçe Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yapılan çalışmayla hastaneye kaldırdı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bozdağlar üzerinde yer alan Başlıoğlu Mahallesi yakınlarındaki Kısık Yaylası'nda yaşayan 53 yaşındaki Gülpaşa Turan'ın fenalaşması üzerine sağlık ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı yayla yolunu açmak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle yolu açtı.
Yolun açılmasının ardından yaylaya ulaşan ekipler, yaşlı kadını evinden alarak yolda bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.
Salihli Devlet Hastanesine götürülen Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, Salihli, Güncel

Kaynak: AA

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