Yaylada Gezeyim Derken Mahsur Kalmayın"

MELTEM YILMAZ - Doğu Karadeniz
'i boydan boya kucaklayan dağ ve yaylaları ile dikkati çeken Trabzon
'da, bin rakımın üzerinde etkili olan kar yağışını fırsat bilen doğa ve fotoğraf tutkunlarının mahsur kalmamaları için dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Ormanları, yaban hayatı, bitki türleri, şelale ve göletleriyle beğeni toplayan Trabzon yaylaları, yağan kar ile doğa tutkunlarına eşsiz manzaralar sunuyor.
Kar yağışının oluşturduğu kartpostallık görüntüleri görmek isteyen doğa ve fotoğraf tutkunları, hem dinlenmek hem karın tadını çıkarmak hem de fotoğraf çekmek için Trabzon yaylalarının yolunu tutuyor.
Kar yağışına bağlı olarak zaman zaman istenmeyen durumların da yaşandığı yörede, Valilik ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) gibi kurumlar doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarına uyarılarda bulunuyor.
AFAD Trabzon Müdürü Ömer Kıratlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un dağ ve yayla turizmi açısından ön planda olduğunu ve her mevsim dikkati çektiğini söyledi.
Bölgede etkili olan kar yağışını fırsat bilen doğa ve fotoğraf tutkunlarının da yaylalara ilgi gösterdiğine işaret eden Kıratlı, yaylacılara, fotoğraf tutkunlarına ve doğaseverlere kar yağışına bağlı mağduriyet yaşanmaması için uyarılarda bulunduklarını belirtti.
Kıratlı, Valiliğin de bu konuda ciddi uyarılarda bulunduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Valiliğin de uyarısı olmasına rağmen hala vatandaşlar yaylalardan merkeze inmedi. Yaylacıların yanı sıra son zamanlarda gezmek ve fotoğraf çekmek amaçlı yüksek kesimlerde çok sayıda doğaseverin karda mahsur kalması olayı ile karşı karşıya kalıyoruz. Doğa ve fotoğraf tutkunlarımıza yaylada gezerken mahsur kalmamaları için uyarılarda bulunuyoruz. Son bir ayda gezme amaçlı karda mahsur kalan Çaykara
'da 7, Maçka
'da 6 kişi ekiplerimizce kurtarıldı. Olaylara 14 personelimiz müdahale etti ve Allah'a şükür herhangi bir can kaybı yaşanmadı."
"Vatandaşlar asılsız ihbar konusuna dikkat etmeli"
AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerine çok sayıda asılsız ihbarın geldiğine de dikkati çeken Kıratlı, "Vatandaşların asılsız ihbar konusuna özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Bizleri yol açtırmak, arabasını çektirmek için 'mahsur kaldım' diye arayan çok sayıda vatandaşımız var. O nedenle gerçekten bilinçli olunması gerekiyor. Bu şekilde asılsız ihbarlar ciddi vakalara karşı güç kaybı yaşanmasına neden oluyor." dedi.
Kıratlı, bu tür asılsız ihbarların önüne geçilmesi gerektiği belirterek, "Bu tür ihbarlar Kabahat Kanunları çerçevesinde değerlendirilebilir. Şu ana kadar böyle bir yaptırım uygulanmadı ama bundan sonra bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istiyoruz. O nedenle vatandaşlarımızı bilinçli olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.
İl genelinde olumsuz bir durum yaşanmaması için gayret ettiklerini aktaran Kıratlı, AFAD ve Valiliğin yaptığı uyarıların dikkate alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.
AFAD,Doğu Karadeniz,Trabzon,Kar
01 Aralık 2018 Cumartesi 11:57