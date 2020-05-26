Yaylada kar nedeniyle mahsur kalan çobanın imdadına yetiştiler

Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Taş Yaylası'nda kar nedeniyle mahsur kalan çobanın imdadına Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti.

Yaylada kar nedeniyle mahsur kalan çobanın imdadına yetiştiler
26.05.2020 11:48 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:51
Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Taş Yaylası'nda kar nedeniyle mahsur kalan çobanın imdadına Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. İş makineleri ile yayla yolunu açan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çobanla birlikte 250 küçükbaş hayvanını kurtardı.

Bayramın 2. günü yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Trabzon'un Maçka ilçesi Yazlık Mahallesi Taş Yaylası'nda mahsur kalan bir kişi olduğu yönünde ihbar alınması üzerine Maçka İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri ile birlikte saat 15.15 civarı harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleri ile yaylaya ulaştı. Kar kütlelerinin yer yer 2 metreyi bulduğu yolları iş makineleri ile uzun uğraşlar sonucu açan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece saat 23.30 sularında yaylada mahsur kalan çoban Mahmut Bayrak'ı ve 250 küçükbaş hayvanını sağ salim kurtardı.

Ekipler tarafından kurtarılan ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirten çoban Mahmut Bayrak, "Yaylaya çıktıktan sonra telefonumun şarjı bitmişti, kimseye haber veremiyordum. Bir akrabam jandarmayı arayarak bana ulaşamadığını söylemiş. Sağ olsun Jandarma ekiplerimiz de Büyükşehir Belediyemizle irtibata geçerek buraya kadar geldiler ve beni kurtardılar. Öncelikle kar yağışının etkili olduğu bölgede yolları açmak için üstün bir çaba gösteren Trabzon Büyükşehir Belediyesine ve Jandarma ekipleri ile AFAD'a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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