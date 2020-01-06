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Yaylada kar, sahilde begonvil güzelliği

ANTALYA'nın Kaş ve Demre ilçelerinin yayla mahallelerinde kar kalınlığı yarım metreyi geçerken, sahil bölgelerinde ise begonvil çiçekleri rengarenk görüntü oluşturdu.

06.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:47 Yaylada kar, sahilde begonvil güzelliği

ANTALYA'nın Kaş ve ilçelerinin yayla mahallelerinde kar kalınlığı yarım metreyi geçerken, sahil bölgelerinde ise begonvil çiçekleri rengarenk görüntü oluşturdu. Yaylaya çıkan vatandaşlar karın, sahildekiler ise begonvil çiçeklerinin keyfini çıkardı.

Hafta içi yağan yoğun kar, Kaş- Gömbe yolundaki Kuruova Beli ve Çamlıova Boğazı'nda yarım metreyi geçti. Cumartesi ve pazar günleri kar etkisini yitirdi ve güneş açtı. Güzel havayı gören Kaşlı ve Demreliler, yaylaya akın etti. Vatandaşlar, yaylalarda kardan adam yaptı, kar topu oynadı. Kar üstünde piknik yapan vatandaşlar, kızak kayıp, karın tadını çıkardı. Özellikle sahillerden gelen vatandaşlar, kar özlemini giderdi, bol bol fotoğraf ve çekerek karın güzelliğini ölümsüzleştirdi.Kaş ve Demre sahillerinde ise vatandaşlar sahilde yürüdü. Kış ortasında hala rengarenk çiçeklerle bezeli begonvillerin önünde bol bol fotoğraf çeken vatandaşlar, kış ortasında güneşli hafta sonunun tadını çıkardı.



Demre, Güncel

Kaynak: DHA

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