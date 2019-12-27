Haberler » Güncel » Yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı (3) - Haber

Yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı (3)

KAR ARACI DEVRİLDİ: 1 YARALIErdemli'de kaybolan Ali Kaçar'ı arama çalışmaları sırasında paletli kar aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

27.12.2019 21:32 | Son Güncelleme: 27.12.2019 21:32 Yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı (3)

KAR ARACI DEVRİLDİ: 1 YARALI

'de kaybolan  Ali Kaçar'ı arama çalışmaları sırasında paletli kar aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 'ta kaybolan Ali Kaçar'ın bulunması için bugün jandarma, AFAD ve Erdemli Belediyesi ekiplerinden oluşan 70 kişilik grup arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Eksi 10 derecede sürdürülen arama çalışmaları esnasında paletli kar aracının devrilmesi sonucu kimliği açıklanmayan 1 kişi yaralandı. Yaralı, arama bölgesinde hazır bekletilen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan arama çalışmalarına, havanın kararması nedeniyle ara verildi.



Ali Kaçar, Jandarma, Erdemli, Aralık, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:00   Konya'da "2019'a Elveda-Ver Elini Kardeşim" programı düzenlendi - Haber
22:00   Şili'de anayasa değişikliği referandumu 26 Nisan'da yapılacak - Haber
22:00   Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor - Haber
22:00   İstanbul Valisi Yerlikaya'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı Açıklaması - Haber
21:57   Mersin yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı - Haber
21:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Haber
21:00   4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü - Haber
20:29   Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı - Haber
19:50   Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti - Haber
19:34   Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü - Haber
27.12.2019 22:04:09