Haberler » Güncel » Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı - Haber

Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 18 gün önce karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı.

10.01.2020 11:11 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:13
'in ilçesinde, 18 gün önce karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı.
Alınan bilgiye göre, 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 'ta arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 63 yaşındaki Ali Kaçar'ı bulmak için başlatılan ancak olumsuz hava şartları nedeniyle 6 gün önce ara verilen çalışmalar bölgede yeniden yürütülüyor.
Çalışmalara jandarma, AFAD, Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Erdemli Belediyesi ekipleri ile gönüllü vatandaşlar katılıyor.
Bölgede kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu ve kar yağışının sürdüğü öğrenildi.
Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

Ali Kaçar, Erdemli, Aralık, Mersin, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:00  Yozgat sedanur davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl hapis - Haber
13:00  Diyarbakır bir aile daha, terör örgütünden kurtarılan evladına kavuştu-3 - Haber
13:00  İstanbul'da 17 bin 743 araca makas cezası... - Haber
13:00  Diyarbakır bir aile daha, terör örgütünden kurtarılan evladına kavuştu-4 - Haber
13:00  Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 yaralı - Haber
12:29  TİGAD, 11 kategoride basın kuruluşlarına ödülleri takdim etti - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10:29  Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği - Haber
10:20  Drift yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza kesildi - Haber
08:22  Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor - Haber
10.01.2020 13:02:36