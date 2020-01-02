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Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde 10 gün önce karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi aramak için sabah saatlerinde başlatılan çalışmalara ara verildi.

02.01.2020 18:29 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:31
'in ilçesinde 10 gün önce karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi aramak için sabah saatlerinde başlatılan çalışmalara ara verildi.
Alınan bilgiye göre, 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 63 yaşındaki Ali Kaçar'ı bulmak için başlatılan ancak 5 gün önce hava muhalefeti nedeniyle ara verilen arama ve kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.
Kar yağışının etkili olduğu bölgede çalışmalara Erdemli Komutanı Binbaşı Erhan Erdoğan komutasındaki jandarma ekipleri, AFAD ve gönüllü olarak Erdemli Avcılık ve Atıcılık Derneği üyeleri katıldı.
Ekipler, komando timleriyle karadan çalışma yürütürken, Adana Jandarma Bölge Komutanlığı helikopteri de havadan bölgeyi inceledi.
Kar nedeniyle kapanan yolların da iş makineleriyle açıldığı çalışmada Kaçar'ın izine rastlanmadı.
Ara verilen çalışmalara, hava koşullarının uygun olması halinde yarın yeniden başlanacağı öğrenildi.
Babasının bulunacağına inanıyor
Babası Kaçar'ı arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Derya Deniz Kaçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük bir acı hissettiklerini söyledi.
Kaybolmasının ardından babasının bulunabilmesi için her yere başvuru yaptıklarını ifade eden Kaçar, "Babamın bulunacağına inanıyorum ve umudunu kaybetmedim." diye konuştu.
Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

Jandarma, Erdemli, Mersin, Sabah, Güncel

Kaynak: AA


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