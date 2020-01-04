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Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde 12 gün önce yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.

04.01.2020 22:40 | Son Güncelleme: 04.01.2020 22:42
'in ilçesinde 12 gün önce yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.
Alınan bilgiye göre, 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 'ta arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 63 yaşındaki Ali Kaçar'ı arama ve kurtarma çalışmaları sabah yeniden başlatıldı.
Kar yağışının etkili olduğu bölgede kapanan yollar, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Erdemli Belediyesinin iş makineleriyle açıldı, jandarma ve AFAD ekipleri çadırları, kaya diplerini ve mağaraları taradı.
Akşama doğru sisin yoğunlaşması nedeniyle çalışmalara ara verildi.
Çalışmaları Kaçar'ın ailesi de takip etti.
Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

Ali Kaçar, Erdemli, Aralık, Mersin, Güncel

Kaynak: AA


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