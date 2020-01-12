Haberler » Güncel » Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi - Haber

Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde 20 gün önce karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi bulmak için yürütülen çalışmalara ara verildi.

12.01.2020 21:23 | Son Güncelleme: 12.01.2020 21:25
'in ilçesinde 20 gün önce karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi bulmak için yürütülen çalışmalara ara verildi.
2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 63 yaşındaki Ali Kaçar'ın bulunmasına yönelik çalışmalara sabah saatlerinden itibaren devam edildi.
Erdemli İlçe Komutanı Jandarma Binbaşı Erhan Erdoğan koordinesinde yürütülen arama çalışmasına jandarma, AFAD ve Erdemli Belediyesinden 50 kişilik ekip katıldı.
Ekipler, bölgedeki yörük çadırlarında da arama yaptı.
Üç dedektör ve kokuya duyarlı köpekle inceleme yapan ekipler, sinyal alınan yerlerde detaylı incelemelerde bulundu. Kaçar'a ait herhangi bir ize rastlanamadı.
Arama çalışmalarına hava şartlarının uygun olması halinde yarın devam edileceği öğrenildi.
Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

Ali Kaçar, Jandarma, Erdemli, Mersin, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

22:22  İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü'nün Hong Kong'a girişine izin verilmedi - Haber
22:22  Kılıçdaroğlu, Olimpiyat vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti - Haber
22:22  İngiltere, Almanya ve Fransa liderlerinden ortak İran açıklaması - Haber
22:22  Tekirdağ'da cinayeti itiraf eden şüpheli ile çalıştığı kişi gözaltına alındı - Haber
22:19  Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medyada canlı görüştü! O anlar böyle görüntülendi - Haber
22:15  Iğdır'a beklenen kar yağdı - Haber
21:28  Asker eğlencesi kana bulandı! Kutlama sırasında yengesini vuran şahıs ölümüne yol açtı - Haber
19:58  Kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor! 4 ilde hayatı olumsuz etkiledi - Haber
17:48  Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı - Haber
16:49  Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Haber
12.01.2020 22:31:57