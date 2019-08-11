Haberler» Güncel» Haber

Yaylada Kurban Bayramı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde havaların ısınmasıyla birlikte yaylalara çıkan göçerlerde Kurban Bayramı renkli geçiyor.

11.08.2019 15:37 Yaylada Kurban Bayramı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde havaların ısınmasıyla birlikte yaylalara çıkan göçerlerde Kurban Bayramı renkli geçiyor.

Yıllın beni dönemlerinde hayvanlarına verimli otlar bulmak amacıyla yer değiştirmek zorunda kalan göçerler, bayramı da yaylada geçiriyorlar. Bitlis'in Duap Yaylasına gelen Siirtli göçerler, bayram namazını kıldıktan sonra serin yaylada kavurma yiyip, çadırları ziyaret ettiler.

Yaylada doğup yaylada yaşayan Habib Keşli (75), gazetecileri yaptığı açıklamada, "İlkbaharda buraya gelerek yaklaşık 4 ay boyunca burada kalıyoruz. Bayramları da yaylada kutluyoruz. Bayram günleri sabah kalkıp namaz kıldıktan sonra tek tek çadırları dolaşıyoruz" dedi.

Metin Keşli isimli göçer ise "Bu gün Kurban Bayramı. Bizler yine dağlardayız. Hayvancılık için buraya geliyoruz. Çoluk çocuk bu dağlarda yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:14   Bir ilçenin kabusu olmuşlardı! Sevgililer yakalandı
17:11   SPOR İtalyanların Fatih Terim sevgisi!
17:10   Bayramın ilk günü kurban pazarlarında yoğunluk
17:05   TDV, Abidjan'da bayram namazı sonrası Kur'an-ı Kerim dağıttı
17:05   Antalya'da orman yangını
17:05   KADIKÖY DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ İLE POLİS ARASINDAKİ KOVALAMACA KAMERADA
17:05   ANTALYA Kumluca'da orman yangını-4