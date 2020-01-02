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Yaylada mahsur kalan 4 kişilik aile kurtarıldı

Abant'a giden ve akam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğuna takılmamak için arazi araçları ile Sinekli Yaylasında Düzce'ye gelmek isteyen 4 kişilik Gözütok ailesi kara saplanarak mahsur kaldılar.

02.01.2020 01:35 | Son Güncelleme: 02.01.2020 01:39 Yaylada mahsur kalan 4 kişilik aile kurtarıldı
Abant'a giden ve akam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğuna takılmamak için arazi araçları ile Sinekli Yaylasında 'ye gelmek isteyen 4 kişilik Gözütok ailesi kara saplanarak mahsur kaldılar. Düzce'den çıkan ekipler aileye ulaştı.

Düzce'den, arazi tipi araçları ile 'nun Abant Gölü'ne yeni yılın ilk gününde giden 4 kişilik aile Abant yolunda yaşanan trafik yoğunluğuna takılmamak için Sinekli Yaylası yolunu kullanarak Düzce'ye ulaşmak istediler. Kar yağışının etkisini artırması nedeniyle Gözütok ailesi kara saplandılar. 112 Acil servisine mahsur kaldıklarını bildirmeli üzerine Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ise Gözütok ailesinin kurtarılması için gönüllü olarak kurulan Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE) ekiplerine kurtarma yetkisi verdi. DAKE ekipleri Sinekli Yaylası'na çıkarak 4 kişilik Gözütok ailesine ulaştı. 4x4 araçlarla çekilemeyen araç traktörlerle çekilerek karın içinden kurtarılarak Abant Gölüne indirildiler. Araçta bulunan Oktay Gözütok, Şenay Gözütok, Cihan Gözütok, Neslihan Gözütok'un sağlık durumlarının da iyi olduğu öğrenildi. - DÜZCE

Düzce, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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