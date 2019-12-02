Haberler » Güncel » Yaylada mahsur kalanlar kurtarıldı - Haber

Yaylada mahsur kalanlar kurtarıldı

Ordu'da kar yağışı nedeniyle yolu kapanan yaylada araçlarıyla kalan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

02.12.2019 12:47 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:52Yaylada mahsur kalanlar kurtarıldı
'da kar yağışı nedeniyle yolu kapanan yaylada araçlarıyla kalan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

ilçesi Çambaşı Yaylası Duduyalağı Obası'nda kar yağışıyla yollar kapandı. Duduyalağı Obası'nda araçlarıyla kara saplanan kişiler, Kabadüz Belediyesinden yardım istedi. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'nın talimatıyla Duduyalağı Obası'na giden belediyeye ait iş makinesi, kişilere kısa sürede ulaşarak kurtardı.

Kısa süre içinde kurtarılan vatandaşlar, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'ya ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - ORDU

Çambaşı Yaylası, Kabadüz, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:06 Minik kızının cenazesini battaniyeye sarıp, götürdü
13:06 Bakan Gül: Ayşe Tuba Arslan, bugün aramızda olabilirdi
13:06 Bedensel engelleri hayallerine engel olmadı
13:06 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası
13:05 Bakan Soylu: Türkiye'de yeni nesil kimlik kartı 49 milyon 270 bine ulaştı
2.12.2019 13:15:25