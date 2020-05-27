Yaylada rahatsızlanan genç ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ta yaylada rahatsızlanan kişi, ambulans helikopterle kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

27.05.2020 09:56 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:01
Kahramanmaraş'ta yaylada rahatsızlanan kişi, ambulans helikopterle kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Göksun ilçesi Kavşut köyündeki Kömür Yaylası'nda 22 yaşındaki Veysel Y, göğsündeki ağrı nedeniyle rahatsızlandı.
Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, engebeli arazi ve ulaşımda sorun yaşanacağını düşünerek, 112 Acil Çarı komuta merkezinden ambulans helikopter talep etti.
Kayseri'den kalkan ambulans helikopter, Veysel Y'yi yayladan alıp, Göksun Devlet Hastanesine nakletti.
Hastaneye kaldırılan gencin durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yaylada rahatsızlanan genç ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Kavşut, Göksun, Güncel, Haber

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