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Yaylada rahatsızlandı, jandarma kurtardı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan yaylada rahatsızlanan vatandaşın yardımına İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yetişti.

10.01.2020 12:48 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:53Yaylada rahatsızlandı, jandarma kurtardı
'nın ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan yaylada rahatsızlanan vatandaşın yardımına İlçe Komutanlığına bağlı ekipler yetişti.

Bozdağlar'daki Başlıoğlu Mahallesi Kısık Yaylası'nda yaşayan 53 yaşındaki Gülpaşa Turan, rahatsızlığı nedeniyle 112 sağlık ve jandarma ekiplerinden yardım istedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı yayladaki hastaların yakınları durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden yolun açılması talebinde bulundu. Çalışmaların ardından bölgeye ulaşan Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turan'ı yayladan alarak yolda bekleyen 112 acil sağlık ekiplerine teslim etti. Salihli Devlet Hastanesine götürülen vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gülpaşa Turan da imdadına yetişen jandarma ekiplerine teşekkür etti. - MANİSA

Jandarma, Salihli, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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