14 Aralık 2018 Cuma 11:10



14 Aralık 2018 Cuma 11:10

Yaylada silah atan arkadaşlarına bir de akıl verdiler Yaylaya çıkan off-road grubu ateş başında alkol içti, silah attıDenizli - Denizli'nin Beyağaç içesi Topuklu Yaylası'na kamp yapmak için çıkan off-road grubu, yaktıkları ateş başında alkol aldı, silah attı. Silah atanların arkadaşları tarafından "havaya tut, arabalara tutma" şeklindeki uyarılması dikkat çekti. Denizli'nin Beyağaç ilçesinde bin 700 rakımda bulunan Topuklu Yaylası'na off-road yapmak için çıkan yaklaşık 40 araçlık grup geceyi Topuklu Yaylası'nda geçirdi. Gece saatlerinde büyük ateş yakan grup üyelerinin alkolün de etkisiyle uzun süre silah atması dikkat çekti. Silah atılırken birbirini de uyaran grup üyelerinin "havaya tut" sözleri dikkat çekti. Topuklu Yaylası'na kamp için giden bir vatandaşın kameraya kaydettiği o anlarda grup üyeleri gecenin ilerleyen saatlerine kadar ateş başında silah attı. Beyağaç ilçesine yakın olan ve yolu da yapılan Topuklu Yaylası'nda alkol içilmesini ve silah atılmasını istemeyen vatandaşlar yetkililerin önlem almasını bekliyor.