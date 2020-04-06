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Yaylada yazlıkçıların bırakıp gittiği hayvanları beslediler

Yaylada yazlıkçıların bırakıp gittiği hayvanları beslediler Hayvansever kadının ihbarıyla harekete geçtiler mama ve su bıraktılar Kumluca'da doğa severlerden oluşan KUDOSK isimli bir grup kendilerine gelen ihbar üzerine yazlıkçıların bakıp gittiği sokak hayvanlarına yönelik mama ve su...

06.04.2020 18:11 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:13
Yaylada yazlıkçıların bırakıp gittiği hayvanları beslediler
Hayvansever kadının ihbarıyla harekete geçtiler mama ve su bıraktılar
ANTALYA - Kumluca 'da doğa severlerden oluşan KUDOSK isimli bir grup kendilerine gelen ihbar üzerine yazlıkçıların bakıp gittiği sokak hayvanlarına yönelik mama ve su desteğinde bulundu.
Kumluca Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Korono virüs nedeniyle kimsenin sokağa çıkmadığı, Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı yayla konumundaki Altınyaka mahallesine sokak hayvanları ve yazlıkçıların baktığı hayvanlar için yiyecek bıraktılar. Altınyaka mahallesinde yaşayan Hafize Güral yaz mevsiminde Altınyaka mahallesine gelen yazlıkçılardan kalan kedi ve köpeklerin bakımını üstleniyordu. Salgın yüzünden evden çıkmayan ve ilçe merkezine inmekte zorlanan Güral, baktığı hayvanlar ve mahalle merkezindeki sahipsiz hayvanlar için KUDOSK üyelerinden whatsapp üzerinden yardım talep etti. Yardım isteğine duyarsız kalmayan KUDOSK Başkanı Muttalip Demiröz, üyeleriyle birlikte hemen bayat ekmek, kemik ve kedi maması temin etti. Sosyal mesafeyi korumak adına yanına bir üyeyi de alan Başkan Demiröz yiyecekleri hayvanları sahiplenen Gürel'e teslim etti. Ardından da mahalle merkezindeki sahipsiz kedi ve köpeklere de mama ve ekmek bıraktılar.
"Köy hayalet mahalle oldu"
Korona virüs nedeniyle mahallenin hayalet mahalle haline döndüğünü belirten Demiröz, "Hanife hanım, sokak hayvanları için ekmek, mama ve ilaçtır ulaştırabilir misiniz diye whatsapp hattı üzerinden bize talepte bulundu. Biz de kendisi ile iletişime geçtik. Ne gibi ihtiyaçları varsa onları belirledik. Kışın burada kimse kalmayınca, kalan birkaç ev hayvanlara bakıyor. Biz de 30 kilometre uzaktan geldik. Kedilerimizi besledik. Biz memnun olduk, inşallah onlarda memnun olmuşlardır" dedi.
Korona virüsünden dolayı kimsenin dışarı çıkmadığını belirten Güral ise, "Köy hayalet mahalleye haline geldi. Yazlıkçılardan geri kalan kedileri de biz sahiplendik. Ama mamaları bitti. Kumluca Doğa Sporları Kulübünden yardım istedik, bir mesaj attık. Sağ olsunlar mesajımıza hemen yanıt verdiler. Haftanın ilk günü yemleri ve ilaçları yetiştirdiler" şeklinde konuştu. Yaylada yazlıkçıların bırakıp gittiği hayvanları beslediler

Kaynak: İHA

Etiketler: Kumluca, Genel

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Yaylada yazlıkçıların bırakıp gittiği hayvanları beslediler
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