Yayladağı açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
15.04.2020 18:00 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:00
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.11'de merkez üssü Yayladağı ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının 53 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Hatay'ın Yayladağı açıklarında bugün 4.7 ve 4.4 büyüklüklerindeki iki deprem meydana gelmişti.
(İHA)
Kaynak: İHA