Yayladağı Belediye Başkanı Kalkan'ın Ziyaretleri

Yayladağı
Belediye Başkanı ve Hatay
Büyükşehir Belediyesi (HBB) Meclisi Grup Başkan Vekili Mehmet Kalkan
, Erzin
Belediyesi ve partisinin ilçe teşkilatlarını ziyaret etti.
Erzin Belediye Başkanı Kasım Şimşek
'i makamında ziyaret eden Başkan Kalkan, HBB'nin kentte yapması gereken çalışmalar konusunda Şimşek ile bir süre görüştü.
Hatay'ın AK belediyeler zincirine dahil olması gerektiğini ifade eden Kalkan, bunun için gece-gündüz çalışılması gerektiğini kaydetti.
Kalkan, daha sonra partisinin Erzin ve Dörtyol
ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek partililerle sohbet etti.
15 Kasım 2018 Perşembe 16:06