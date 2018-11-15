15 Kasım 2018, 16:06
»»

Yayladağı Belediye Başkanı Kalkan'ın Ziyaretleri

Yayladağı Belediye Başkanı Kalkan

Yayladağı Belediye Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Meclisi Grup Başkan Vekili Mehmet Kalkan, Erzin Belediyesi ve partisinin ilçe teşkilatlarını ziyaret etti.

Yayladağı Belediye Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Meclisi Grup Başkan Vekili Mehmet Kalkan, Erzin Belediyesi ve partisinin ilçe teşkilatlarını ziyaret etti.

Erzin Belediye Başkanı Kasım Şimşek'i makamında ziyaret eden Başkan Kalkan, HBB'nin kentte yapması gereken çalışmalar konusunda Şimşek ile bir süre görüştü.

Hatay'ın AK belediyeler zincirine dahil olması gerektiğini ifade eden Kalkan, bunun için gece-gündüz çalışılması gerektiğini kaydetti.

Kalkan, daha sonra partisinin Erzin ve Dörtyol ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek partililerle sohbet etti.
15 Kasım 2018 Perşembe 16:06