Yayladağı'nda 16 Derslikli Okulun Temeli Atıldı

Yayladağı
ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Mehmet Akif Ersoy
İlkokulu'nun yerine yapılacak yeni okul binasının temeli atıldı.
Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk
, Kurtuluş Mahallesi'nde yapımına başlanan okul inşaatında incelemelerde bulundu.
Yüce, burada yaptığı açıklamada, eski okul binasının 6 derslik olarak yıllarca eğitime hizmet ettiğini belirtti.
Yeni eğitim binasının 16 derslikli olarak planlandığını kaydeden Yüce, "İlçedeki eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde İnşallah iki yeni okulun daha yapımına başlanacak." diye konuştu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk de ilçede yeni yapılacak okullarla eğitim kalitesini arttırmayı amaçladıklarını vurguladı.