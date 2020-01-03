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Yayladağı'nda "Çiçekler Doğanın Gülümseyişidir" projesi

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde " Çiçekler Doğanın Gülümseyişidir " adlı proje kapsamında kadın çiftçilere lale soğanı dağıtıldı.

03.01.2020 17:59 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:10 Yayladağı'nda
'ın ilçesinde " Çiçekler Doğanın Gülümseyişidir " adlı proje kapsamında kadın çiftçilere lale soğanı dağıtıldı.

Yayladağı Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün Projesi doğrultusunda çiçek yetiştiriciliği kursunda başarılı olan 15 kursiyere lale soğanı dağıtımı yapıldı. Yayladağı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Karasoy yapmış olduğu açıklamada," Kadın çiftçilere proje kapsamında dağıtılan soğanların üretim yapıldıktan sonra yüzde 10'luk kısmını lale soğan olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze teslim edecekler ve böylelikle lale üretimi yapmak isteyen diğer çiftçilere de dağıtımı yapılacak. İlçemizde çiçekçiliğin gelişmesine katkı sağlayacağına inandığımız bu projenin hayırlı olmasını dilerim" dedi. - HATAY

Yayladağı, Hatay, Güncel

Kaynak: İHA

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