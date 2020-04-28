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Yayladağı'nda çilek hasadı başladı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devlet desteğiyle ekimi başlayan ve bu dönem yetiştirme alanı 2 bin 500 dekara çıkan çileğin hasadına başlandı.

28.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:19
Yayladağı'nda çilek hasadı başladı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devlet desteğiyle ekimi başlayan ve bu dönem yetiştirme alanı 2 bin 500 dekara çıkan çileğin hasadına başlandı.
İlçede kaymakamlık desteği ve koordinesinde yetiştirilen ve tadı, uzun raf ömrü ve boyutuyla talep gören çilekte sezonun ilk ürünleri hasat edildi.
Sabahın ilk saatlerinde çilek tarlalarında hasada başlayan ve bu yıl yüksek rekolte bekleyen üreticiler de fiyatlardan memnun.
İki yıldır çilek üreticiliği yapan Mehmet Kömürcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çilekte her yıl yeni bir tecrübe kazandıklarını belirtti.
Bu yıl dengeli giden iklim şartları dolayısıyla verimin iyi olduğunu anlatan Kömürcü, "Şuan fiyat toptan 4-6 lira arası gidiyor. İnşallah iyi bir sezon geçiririz. Bizi çilekle tanıştıran devlet büyüklerimizden Allah razı olsun." dedi.
Üreticilerden Mesut Özdemir de bu yıl ilk kez 10 dekar alanda çilek ektiğini ve verimden memnun olduğunu söyledi.
"Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden de talep var"
Hatay'da yaş sebze meyve ihracatı yapan özel bir firmanın sahibi Selahattin Eskiocak da Yayladağı'nda çileğin isim yaptığını, bu yıl yurt dışından daha fazla talep aldıklarını ifade etti.
Bu yıl daha çok Rusya ve Romanya'ya ihracat gerçekleştireceklerini vurgulayan Eskiocak, "Polonya başta olmak üzere birçok Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden de talep var. İnşallah çiftçilerimiz güzel paralar kazanırlar. Hatay'ın başka ilçelerinde de çilek ekilmeye başlandı fakat Yayladağı çileği bir başka. İnşallah bereketli bir sezon geçiririz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yayladağı, Hatay, Güncel, Haber

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