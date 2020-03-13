Yayladağı'nda fırtına ağaçları devirdi
Yayladağı'nda etkili olan fırtına ağaçların devrilmesine neden oldu.
13.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:10
Yayladağı 'nda etkili olan fırtına ağaçların devrilmesine neden oldu.
İlçede sabah saatlerinden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Tutlubahçe Mahallesi'nde bazı ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.
Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda belediye ekipleri yola düşen ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı.
İlçede sabah saatlerinden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Tutlubahçe Mahallesi'nde bazı ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.
Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda belediye ekipleri yola düşen ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Manşet
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