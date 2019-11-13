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Yayladağı'nda herkes için spor etkinliği

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde "Herkes İçin Spor" etkinliği kapsamında çeşitli gösteriler sunuldu.

13.11.2019 15:59 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:05Yayladağı'nda herkes için spor etkinliği
'ın ilçesinde "Herkes İçin " etkinliği kapsamında çeşitli gösteriler sunuldu.

Herkes İçin Spor Federasyonu ile Hatay Gençlik Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği etkinlik Yayladağı Konağı önünde gerçekleştirildi. Etkinlikte her yaştan öğrenci ve sporcular, çeşitli oyunlar ve yarışmalar yaptı.

Herkes İçin Spor Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Karakuş, yaptığı açıklamada, Hatay'da 5 ilçede herkes için spor etkinliği düzenleyeceklerini belirterek, "Bu etkinliği yapma amacımız toplumda spor bilincini ve sağlıklı yaşam bilincinin farkındalığını hissettirmek. Herkes İçin Spor Federasyonu 1990 yılında kurulmuş, Türkiye'nin 81 ilini ve ilçesini dolaşan, 3'ten 93'e herkes için spor ve herkes için etkinlik diye yollara düşmüş bir federasyon. Bu bağlamda il il, ilçe ilçe dolaşıyoruz. İnsanlarımızı harekete, aktivite yapmaya bir yandan da profesyonel olarak branşlaştırmaya çalışıyoruz. Bunun için de yarışmalar, aktiviteler, ödüllü etkinlikler ve profesyonel spor gösterileri yaparak, insanlarımızı, özellikle çocuklarımızı spora teşvik ediyoruz" diye konuştu.

Yapılan etkinlik sonunda katılım gösteren öğrencilere ve sporculara çeşitli hediyeler verildi.

Etkinliğe Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Sayın, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Bozdağ, Gençlik Spor İl Müdürü Muhammed Cemil Şensöz, Gençlik Spor İlçe Müdürü Adem Gürlen, İlçe Emniyet Amiri Şükrü Coşgun, AK Parti İlçe Başkanı Doğan Gürlen, STK temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci ve sporcu katıldı. - HATAY

Yayladağı, Hükümet, Hatay, Güncel

Kaynak: İHA

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