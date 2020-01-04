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Yayladağı'nda kadın çiftçilere lale soğanı dağıtıldı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde "Çiçekler Doğanın Gülümseyişidir" adlı proje kapsamında eğitim gören kadın çiftçilere lale soğanı dağıtıldı.

04.01.2020 10:20 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:36 Yayladağı'nda kadın çiftçilere lale soğanı dağıtıldı
'ın ilçesinde "Çiçekler Doğanın Gülümseyişidir" adlı proje kapsamında eğitim gören kadın çiftçilere lale soğanı dağıtıldı.

Yayladağı Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, çiçek yetiştiriciliği kursunda başarılı olan 15 kursiyere 12 bin lale soğanı dağıtımı törenle gerçekleştirildi.
Yayladağı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Karasoy, yaptığı açıklamada, hayata geçirdikleri proje sayesinde Yayladağı'nda baharla birlikte lalelerin açacağını belirterek, "Çiftçilerimiz dikecekleri soğanlardan sezon sonunda elde edecekleri yeni lale soğanlarının yüzde 10'luk kısmını müdürlüğümüze teslim edecekler. Böylelikle lale üretimi yapmak isteyen diğer çiftçilere de dağıtım yaparak ilçemizin her yerinde lale üretimi yapmış olacağız." dedi.

Yayladağı, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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