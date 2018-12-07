Yayladağı'nda Öğrenci ve Velilere Seminer

Hatay
'ın Yayladağı
ilçesinde, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Hatay İl Başkanlığı ile Yayladağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
işbirliğinde, öğrencilere ve velilere yönelik seminer düzenlendi.
Belediye çok amaçlı toplantı salonunda verilen eğitimde, psikolojik danışman Ahmet Alpaslan tarafından motivasyon, odaklanma, başarı, dikkat eksikliği ve aile içi iletişim konularında sunum yapıldı.
Öğrenciler ve veliler, seminere yoğun ilgi gösterirken, sunum ve konular dinleyicilerden beğeni aldı.
Programa, Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, Belediye Başkanı Mehmet Kalkan
, KADEM il yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Program sonrası Kaymakam Yüce tarafından Ahmet Alpaslan'a katkılarından dolayı plaket takdim verildi.
07 Aralık 2018 Cuma 15:43