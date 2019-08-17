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Yayladağı'nda otomobil devrildi: 6 yaralı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı, 3'ü çocuk 6 kişi yaraldı.

17.08.2019 16:23 Yayladağı'nda otomobil devrildi: 6 yaralı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı, 3'ü çocuk 6 kişi yaraldı.

Edinilen bilgiye göre, Antakya-Yayladağı Karayolu Kulaç mevkiinde seyreden Muhammet Nur Aytaç (38) yönetimindeki 44 AAH 488 plakalı otomobil mucurlu yolda kayınca takla atarak savruldu. Otomobil birkaç takla attıktan sonra orta reflüje düşerek durabildi.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araç içerisinde bulunan aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. - HATAY

Yayladağı, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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