Yayladağı'nda Sis Nedeniyle Kaza: 13 Yaralı

04 Aralık 2018 Salı 11:18



04 Aralık 2018 Salı 11:18

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu bir yolcu minibüsünün başka bir yolcu minibüsüne çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Yayladağı-Antakya Karayolu Turfanda mevkisinde meydana gelen kazada, Şemsettin Yüce'nin kullandığı 31 M 2660 plakalı yolcu minibüsü, oluşan sis ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Mehmet Yalçın yönetimindeki 31 M 2542 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücülerle birlikte toplam 13 kişi yaralandı.Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şemsettin Yüce'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY